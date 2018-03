Une nouvelle résidence de tourisme à Saint-Pascal

Crédit photo : Mélanie Dionne, Mélanie photographie.

C’est le 28 février dernier que les propriétaires du Resto Pub Le Saint-Pascal, Nathalie Lebel et Patrick Bergeron, ont inauguré une toute nouvelle résidence de tourisme. Voisine de leur restaurant sur le boulevard Hébert, la résidence porte le nom de Maison Paradis, qui fait référence à ses occupants passés et ceux qui habitaient jadis le Resto Pub.

Les copropriétaires du Resto Pub Le Saint-Pascal ont fait l’acquisition de la Maison Paradis en 2016 dans le but de la convertir en résidence de tourisme. Ce type d’hébergement consiste en la location d’un logement offrant des commodités similaires à une maison. « C’est le même principe qu’un Airbnb. C’est un service qui est de plus en plus recherché, que se soit pour les familles ou même les travailleurs qui sont de passage quelques jours dans la région », de préciser Patrick Bergeron.

Ce nouveau projet, Nathalie et Patrick le voient comme étant complémentaires à leur restaurant. Ils veulent donc utiliser la notoriété d’un pour mousser l’autre. En ce sens, un nouveau site internet doit être mis sur pied prochainement à pubstpascal.ca pour faire la promotion du restaurant et de la Maison Paradis. « C’est un service qu’on veut abordable pour les gens qui veulent visiter le Kamouraska. C’est central dans la région, à proximité de tous les services à pied, et à bonne distance du littoral et du Haut-Pays », ajoutait-il.

Réunification

Inaugurée le 28 février, la Maison Paradis a bénéficié d’un rafraîchissement important pour retrouver son cachet d’origine. Mais surtout, comme le fait remarquer Patrick Bergeron, elle partage une histoire familiale commune avec le Resto Pub.

Portant respectivement les numéros civiques 533 et 535, la Maison Paradis et le Resto Pub Le Saint-Pascal ont tous les deux appartenu aux descendants de la famille d’Ernest Paradis. Le Resto Pub a été la première résidence à être érigée et a été acquis par M. Paradis en 1919. À cette époque, la superficie du terrain était au moins égale aux deux terrains actuels.

En 1946, Ernest Paradis fait don d’une partie de terrain à son fils Léo, le 533, où il a fait bâtir la résidence qui est aujourd’hui devenue la Maison Paradis. L’année suivante, le 535 (Resto Pub) a été cédé aux deux filles d’Ernest, Lucia et Yvonne. La maison a ensuite été vendue en 1979 pour accueillir le Café Bar le Patrimoine. Au 533, Léo Paradis a habité la maison jusqu’à son décès en 1986. Même chose pour sa femme, Lucina Rivard, qui est ensuite demeurée propriétaire jusqu’à son décès en 2016, à l’âge de 94 ans.

Cent ans plus tard, grâce à l’acquisition de la Maison Paradis par Nathalie Lebel et Patrick Bergeron, le terrain initial d’Ernest Paradis se retrouve donc réunifié, permettant ainsi aux deux « sœurs voisines » de se retrouver.