Nouvelle recrue chez Co-éco

C’est avec grand plaisir que Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) vous présente sa nouvelle chargée des communications et de la sensibilisation, Noélie Hébert Tardif qui est entrée en poste le l8 mai dernier. Madame Hébert Tardif détient un baccalauréat en Environnements naturels et aménagés de l’Université Laval et elle a poursuivi ses études à la maîtrise en Aménagement du territoire. Tout au long de son parcours, elle a communiqué sa passion de l’environnement en occupant des postes d’agent de sensibilisation et de guide interprète. Madame Hébert Tardif sera responsable des dossiers d’éducation relative à l’environnement dont la campagne Une collecte qui carbure! qui vise à sensibiliser les gens à la collecte des matières organiques et à la biométhanisation.