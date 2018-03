Une nouvelle parcelle pédagogique dans L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Arbre-Évolution, qui est une coopérative de solidarité de L’Islet qui favorise le mieux-être des communautés à travers une symbiose entre la forêt, l’humain et son environnement, met en place un projet de plateforme productive, éducative et écologique.

Pour y parvenir, la coop procédera à l’achat d’un verger à maturité situé à Sainte-Louise, où poussent, notamment, des sureaux, des viornes et de l’aronia. Le but est de consolider la production fruitière des aménagements tout en incorporant un important volet citoyen capable d’assurer un juste milieu entre commercialisation, éducation et formation.

Le volet éducatif dans les milieux scolaires de la région prendra beaucoup de place. Les ateliers du programme seront sous les thèmes de l’agroforesterie, de la production alimentaire, de la santé des sols, de l’environnement et du climat. On prévoit inclure un volet sur le terrain avec des sorties hors des classes. La MRC de L’Islet vient d’octroyer 30 000 $, via son Fonds de développement des territoires, convaincue par le volet éducatif qui inclut une collaboration avec le milieu scolaire de la région. L’échéancier prévoit des travaux ce printemps au niveau du verger, la mise en place de partenariat et la préparation des ateliers éducatifs d’ici la fin de 2018. La vente en vrac des fruits sera la source de revenus principale. La réalisation de ce projet est cependant conditionnelle à une réponse favorable du CPTAQ ainsi qu’à la consolidation d’un montant de 15 000 $ toujours nécessaire à la consolidation du budget qui prévoit un investissement total de 73 000 $.

« On espère grandement que ce projet puisse voir le jour. Ça pourrait rapidement devenir une référence au niveau régional et même national par la suite. Arbre-Évolution invite les éco-entrepreneurs de la région à injecter des sommes pour aller chercher le 15 000 $ manquants », affirme Simon Côté, coordonnateur général de la Coopérative. Pour informations, 418 607-0697.