Une nouvelle méthode de financement pour la Fondation de l’Hôpital

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Fatima a maintenant une nouvelle source de financement sans devoir lever le petit doigt. Deux guichets automatiques ont été installés récemment en deux endroits du territoire et sur chaque transaction, la Fondation reçoit 0,25 $.

L’urgence de l’hôpital et le Centre sportif de Saint-Pascal ont maintenant un guichet automatique. Seule différence d’un guichet habituel, sur les 2,75 $ de frais que vous payez pour sortir de l’argent, 0,25 $ vont directement à la fondation.

« Il y avait des besoins pour un guichet à l’hôpital, entre autres, pour le stationnement payant et aussi parce qu’il n’est plus possible de fonctionner au crédit pour les repas à l’hôpital », indique la directrice de la fondation, Sophie Robichaud, qui se réjouit de cette nouvelle forme de financement. La Fondation n’a pas à payer pour installer ou s’occuper du guichet. Cette façon de faire serait d’ailleurs répandue dans la province.

Difficile toutefois d’estimer combien les guichets vont rapporter. L’organisation fera le point d’ici six mois et un an. On n’exclut pas la possibilité d’en installer d’autres, sur le même principe de fonctionnement, en d’autres endroits du territoire.