Une nouvelle image pour la 10e année d’existence d’OBAKIR

Crédit photo : Courtoisie

L’organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup est fier de vous présenter sa nouvelle image. Pour sa dixième année d’existence, OBAKIR voulait une image au goût du jour, reflétant toutes les nuances de son territoire d’intervention.

La partie inférieure jaune du logo représente le milieu agricole, un symbole fort dans le paysage kamouraskois et louperivois. Les montagnes grises représentent le haut pays, les têtes de nos rivières et la partie forestière du territoire. La vague bleue sortant du cadre représente le volet récréotouristique, le plaisir et l’attachement que la population a envers les cours d’eau. Enfin, l’acronyme OBAKIR est présenté avec une typographie nous rappelant la main humaine.

« Dans l’élaboration de notre nouvelle image, il était primordial que l’on ressente l’aspect humain de notre travail. Ce n’est pas OBAKIR qui protège l’eau ; tout un chacun en est le gardien. Notre travail serait impossible sans la mobilisation et la concertation des usagers et acteurs du milieu. Nous voulions également ressentir le mouvement. Tout comme une rivière, notre travail n’est jamais statique. Il est en continuelle évolution. »