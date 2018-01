Une nouvelle formation pour les femmes enceintes

Crédit photo : Courtoisie

Vanessa Evangelista, accompagnante à la naissance, et Émilie Robitaille, professeure certifiée en Hatha yoga et yoga prénatal, viennent de mettre en place un nouveau type de cours de préparation à la naissance pour les femmes enceintes de la région et leur conjoint.

« Nous préconisons une approche plus douce », explique en entrevue téléphonique Mme Evangelista. Cette formation de huit semaines, dit-elle, permet aux futurs parents d’être mieux outillés pour toutes les phases de la maternité et de la paternité.

Le cours propose une approche différente et globale de la grossesse, de l’accouchement et de l’arrivée d’un nouveau-né, ajoute Vanessa Evangelista. La formation, dit-elle, se donne en petits groupes. Et, bien qu’elle soit dispensée à Saint-Jean-Port-Joli, les futures mamans du Kamouraska peuvent s’y inscrire à condition d’être prêtes à se déplacer.

Émilie Robitaille ajoute que la formule est plus intimiste qu’une formation traditionnelle. « Les participants sont installés sur des tapis de yoga, coussins, petites chaises au sol. Il ne s’agit pas ici d’un cours purement magistral, avec chaises et tables », dit-elle.

« Les participants sont installés sur des tapis de yoga, coussins, petites chaises au sol. Il ne s’agit pas ici d’un cours purement magistral, avec chaises et tables » – Émilie Robitaille.

Chaque séance se compose de contenu théorique et d’exercices de respiration et de visualisation. Le tout est appuyé par la pratique du yoga. « Le couple expérimentera également différentes postures d’accouchement qui aident à prendre les contractions et favorisent une poussée physiologique optimale », ajoute Mme Robitaille.

Bref, chaque cours de deux heures permettra aux femmes et aux couples d’acquérir de précieux outils théoriques et pratiques afin de bien vivre la grossesse et l’accouchement, gagner en confiance, réduire le stress et, pour la femme, les maux de grossesse.

Installées dans la région de L’Islet depuis un peu plus de deux ans, Vanessa et Émilie ont rapidement constaté la nécessité et la pertinence de créer cette formation. « Il était important pour nous de partager nos connaissances et notre expertise afin d’offrir une approche personnalisée et intégrée de la grossesse et de la parentalité », affirme Émilie Robitaille.

Le cours de « Préparation à la naissance et yoga prénatal » se tiendra à la Coop Saute-Mouton de Saint-Jean-Port-Joli les mardis, de 19 h à 21 h, dès le 16 janvier.

Contactez Vanessa Evangelista à vanessaaccompagnante@gmail.com pour obtenir plus d’information et vous inscrire.