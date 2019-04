Une nouvelle exposition pour la famille au Centre d’art de Kamouraska

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le Centre d’art de Kamouraska ouvre ses portes le samedi 13 avril, à compter de 10 h, avec le lancement de l’exposition familiale « Moi à l’œuvre ». jus d’honneur, friandises, grignotines et découverte de l’exposition sont au programme.

Présentée sous la forme d’un parcours artistique participatif, cette exposition convie les petits comme les plus grands dans l’univers des artistes kamouraskoises Caroline Bolieu, Josée Bourgoin et Marie Pierre Daigle. L’exposition met en scène des œuvres résultant d’une étroite collaboration entre ces artistes visuelles ou des métiers d’art, et près de 300 enfants du Kamouraska, rencontrés dans le cadre du programme d’éducation artistique du même nom.

L’exposition « Moi à l’œuvre »se poursuivra jusqu’au 9 juin et sera accessible gratuitement. Ellese déploiera également dans l’ensemble des salles du Centre d’art de Kamouraska.

Installation immersive constituée de centaines de gouvernails, grande murale aimantée, lampes lumineuses mécaniques sont quelques-unes des œuvres présentées dans cette exposition conçue en collaboration avec et pour les tout-petits. À cela s’ajoute une salle de projection où sera diffusée une vidéo grand format, produite par le Centre d’art de Kamouraska, qui rappelle les émissions jeunesse et racontant l’aventure vécue par les participants de cette 6e édition.

À travers les œuvres, les jeux de manipulation et les aires dédiées au bricolage, cette exposition relate à la fois l’expérience à laquelle étaient conviés les jeunes participants de ce programme d’éducation artistique, tout en permettant aux visiteurs, petits et grands, de s’approprier l’art actuel.