Nouvelle directrice adjointe aux Services aux étudiants du Cégep de La Pocatière

Lors de sa rencontre du 20 juin dernier, le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière a procédé à la nomination de madame Nicole Langlais au poste de Directrice adjointe – Services aux étudiants. Mme Langlais entrera fonction le 13 août 2018, succédant ainsi à M. Steve Couture.

Cette ancienne diplômée du Cégep du La Pocatière est détentrice d’un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval et possède de nombreuses années d’expérience en gestion. Madame Langlais a également une riche connaissance du milieu collégial grâce à ses rôles de Directrice des affaires étudiantes et des communications et de Secrétaire générale du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Reconnue pour sa personnalité rassembleuse et sa vision stratégique, elle s’est aussi impliquée au développement de sa région. « Inspirée de l’expérience acquise comme directrice des Affaires étudiantes et des communications au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, je suis honorée de me joindre à l’équipe du Cégep de La Pocatière pour répondre aux besoins de nos étudiants, notamment en ce qui a trait à la vie étudiante. L’attraction, la rétention et la diplomation de nos jeunes sont au coeur de mes préoccupations. Je suis particulièrement heureuse de revenir dans ma région natale pour contribuer à son essor économique par la formation d’une main-d’oeuvre qualifiée», de mentionner madame Langlais.