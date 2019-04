Une nouvelle directrice à la Fondation André-Côté

Crédit photo : Courtoisie

Après avoir travaillé huit ans à la municipalité de Saint-Alexandre, Marie-Pier Breault devient la nouvelle directrice de la Fondation André-Côté.

Celle-ci était membre de la fondation déjà et connaissait donc bien l’organisation. La Fondation André-Côté est un organisme de charité fondé en 2009 dont la mission est de recueillir des fonds afin de rendre accessibles, gratuitement et dans toutes les phases de la maladie, une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches. Le territoire comprend la MRC de Kamouraska en plus de Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies.

« J’ai été interpellée par le beau défi professionnel et comme le plan stratégique était dû, je voulais être partie prenante des axes de développement », a dit Mme Breault.

Elle se dit aussi sensible à ce que la fondation soit plus connue dans l’est du territoire du Kamouraska où elle a travaillé ces dernières années et où on entendait moins parler de la fondation.

« On a une équipe de bénévoles formidables, on est bien entouré », a-t-elle pu constater depuis son entrée en poste le 11 mars.

Dans les prochaines années, elle compte travailler sur le prochain plan stratégique et sur le nouveau visuel qui sera bientôt présenté. L’ajout de nouveaux événements ponctuels est aussi prévu.