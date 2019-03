Une nouvelle cuisine pour le Club FADOQ de La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Club FADOQ de La Pocatière pourra procéder à la rénovation de la cuisine de son local situé sur la 4eAvenue. Le projet est rendu possible grâce à une subvention de près de 25 000 $ en provenance du programme fédéral « Nouveaux horizons pour les aînés. »

Selon le président du Club FADOQ, Ghislain Duquette, cette aide financière arrive à point puisque la cuisine se devait d’être rénovée pour mieux répondre aux normes du MAPAQ et du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière. « On essayait d’obtenir cette subvention depuis deux ans. Grâce à l’aide d’Hélène Laboissonnière, nous avons été en mesure de mieux peaufiner notre dossier cette année et de présenter une demande plus complète », explique-t-il.

Évalué à près de 50 000 $, ce projet implique de la rénovation proprement dite comme le remplacement du recouvrement de plancher, mais également l’achat de nouveaux équipements de cuisine et l’ajout d’armoires, entre autres. Comme la subvention « Nouveaux horizons » de 24 787 $ ne couvre pas l’ensemble des frais reliés au projet, le Club FADOQ s’engage à débourser le reste de la facture. « Une fois la cuisine mise aux normes, on sera en mesure de mieux répondre à nos besoins lors du service de repas du mercredi », de mentionner Ghislain Duquette.

À ce propos, précisons que le Club FADOQ de La Pocatière sert entre 75 et 100 repas de façon hebdomadaire et parfois même entre 125 et 140 chaque troisième mercredi du mois lorsque le dîner est suivi d’une activité de danse en après-midi. « On pourra aussi ouvrir la cuisine aux traiteurs, lorsqu’on met notre salle en location », d’ajouter le président.

D’autres projets

Outre ce projet, d’autres ont également pu bénéficier d’une subvention du programme « Nouveaux horizons » sur le territoire de Kamouraska-L’Islet.

À Saint-Jean-Port-Joli, 5000 $ ont été versés à Apprendre autrement pour l’achat de tablettes et cours pour les aînés et 25 000 $ ont été octroyés au Cercle de Fermières pour l’achat de métiers à tisser et la formation en tissage.

Du côté de Saint-Marcel, 25 000 $ ont aussi été versés pour la rénovation de la cuisine communautaire et près de 21 000 $ ont été offerts au Cercle de Fermières de Saint-Pamphile pour l’achat de machines à coudre et d’un ordinateur.

Toujours dans L’Islet, 10 200 $ ont été donnés à la Municipalité de Sainte-Perpétue pour la réparation de la toiture de la salle du Centenaire, un peu plus de 22 000 $ à Saint-Damase pour la rénovation du plancher de la salle municipale et environ 5000 $ pour le remplacement d’une cuisinière et des rénovations au Centre de loisirs de Sainte-Louise.

Au Kamouraska, le Cercle de Fermières de Saint-Alexandre pourra faire l’acquisition d’un métier à tisser et de matériel de cuisine grâce à une subvention de 9 664 $, alors qu’à Saint-André, la Corporation Domaine Les Pélerins reçoit 25 000 $ pour l’installation d’une gloriette en bois.

Concernant les autres Cercles de Fermières, celui de Saint-Pascal pourra faire l’achat d’accessoires de couture grâce à une somme de 12 204 $, celui de Saint-Denis reçoit un coup de pouce d’un peu plus de 16 000 $ pour se munir d’un métier à tisser et d’un ordinateur, tandis que celui de Saint-Pacôme procédera à la mise à niveau des infrastructures intergénérationnelles suite à une subvention de près de 23 000 $.

Enfin, la Municipalité de Rivière-Ouelle pourra faire l’achat d’équipements pour sa salle du Tricentenaire à partir d’une aide financière de 25 000 $.