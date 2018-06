Une nouvelle chaise géante à Mont-Carmel

Crédit photo : Courtoisie

La municipalité de Mont-Carmel bourdonnera d’activités cet été au grand plaisir des visiteurs qui s’y rendront. La programmation estivale a été lancée le vendredi 22 juin et une nouvelle chaise géante a été inaugurée sur le terrain de madame Irène Lavoie, unique centenaire de Mont-Carmel.

La douzième chaise géante située sur le terrain adjacent au 119 rue Notre Dame, s’ajoute au populaire circuit qui fait la renommée du village. Fait particulier, cette dernière changera d’emplacement au gré des saisons. Ainsi, à compter du 22 septembre, on pourra la retrouver au coin du rang 4 et de la route 287. « En déplaçant la chaise, non seulement nous mettons plusieurs attraits de notre municipalité en valeur, mais nous pouvons découvrir ou redécouvrir des paysages que nous avons sous les yeux et qu’on ne voit parfois plus », de mentionner le maire, M. Pierre Saillant. Les gens sont invités à se prendre en photo sur une chaise géante et à la partager sur la page Facebook du Circuit des chaises géantes.

La réalisation de la chaise géante a été rendue possible notamment, grâce à la participation financière de la MRC de Kamouraska, via le Fonds de développement des territoires-Volet amélioration des milieux de vie, à la hauteur de 6 722 $.

Retour de valeurs sûres

Les activités de rallye géocaching, du camping du Lac de l’Est et les mercredis du parc sont de retour cette année. Pour une 9e saison, cette programmation musicale est présentée au parc municipal Jean-Claude-Plourde tous les mercredis de juillet. La scène Desjardins accueillera respectivement les artistes Katorjem et Noize for lunch, Yannick Lavoie, Samuel Bilodeau et Stéphane Ouellet. La présentation de l’édition 2018 est rendue possible grâce à la participation d’une entreprise vedette chaque soir.

Le mercredi 11 août sera aussi l’occasion pour les gens d’ici et d’ailleurs de venir entendre un orchestre composé de soixante jeunes musiciens en l’église de Mont-Carmel, dans le cadre du Festival international Eurochestries, à compter de 19 h 30.