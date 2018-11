Nouvelle boutique en ligne UnïCke

Crédit photo : Courtoisie

Caroline Dumais de Saint-Pascal vient de lancer unicke.ca, boutique en ligne offrant une collection de produits décoratifs haut de gamme pour la maison, qu’elle a créée de toute pièce, et qui met en valeur le Kamouraska.

Caroline Dumais est une designer passionnée par la conception d’espaces et d’objets ayant une vocation particulière, pratique, fonctionnelle, mais aussi avec une beauté et un esthétisme unique. Elle considère que chaque création se doit d’être une œuvre d’art pour les yeux.

Sa collection de produits est faite à partir de matériaux nobles et purs, tel que le bois de grève de la belle région du Kamouraska et les métaux sont de qualité première (cuivre – laiton – stainless – acier). À la base, l’idée de fonder cette compagnie est d’offrir des produits différents, originaux et entièrement fabriqués à la main par des artisans québécois. Chaque produit est façonné avec soin et rigueur par des artistes de cœur talentueux. Donc chaque produit est authentique, unique, avec une valeur durable dans le temps.

La marque Unïcke est authentifiée par un sceau sur chaque produit, ce qui indique un gage de qualité supérieure et d’authenticité de celui-ci. Pour faire le processus de création de ses collections, elle s’inspire de la nature et de tout ce qui l’entoure, tout est inspiration pour elle, de la roche à l’arbre, chaque petit détail éveille sa curiosité.

Unïcke inc. offre également un service de conception personnalisé de création sur mesure adapté au projet de décoration de ses clients, que ce soit pour le commercial ou le résidentiel.