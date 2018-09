Une nouvelle bière pour lancer la saison de la pomme

Crédit photo : Beaulieu Lavoie Photographes

Chaque automne, la Pommeraie des Couillard souligne en grande pompe le début de la saison des pommes avec la traditionnelle Fête de la Pomme. L’édition 2018 qui se déroulera les 22 et 23 septembre prochains ne fera pas exception à la règle. Une toute nouvelle bière concoctée à partir de moût de pomme sera lancée à la veille de la fin de semaine d’activités qui attire chaque année des milliers de visiteurs sur le chemin Bellevue à Cap-Saint-Ignace.

Les propriétaires de la Pommeraie des Couillard, M. Louis Couillard, et de la microbrasserie Ras l’bock, MM. Alexandre Caron, David Lebel et Julien Chabot, ont conjugué leur expertise respective afin de développer une nouvelle bière. La Vaillante de la Pommeraie est une bière de style saison belge rafraîchissante et légèrement pétillante avec un faible taux d’alcool de 4,3 %. Les amateurs décèleront des effluves de pomme, bien entendu, ainsi que des arômes de levure et quelques notes épicées. Son nom rend hommage à la mère de M. Couillard, Mme Jeanne d’Arc Couillard, qui travaille depuis de nombreuses années à la préparation des différents produits de la pomme offerts à la Pommeraie et rappelle également le surnom utilisé autrefois pour désigner les habitants de Cap-Saint-Ignace.

« Nous aimons travailler et mettre en valeur les produits de la région. Avec le moût de pomme de la Pommeraie, nous avons tenté de développer un produit hybride, à mi-chemin entre le cidre et la bière. Et nous croyons avoir réussi puisque c’est un produit différent de ce qu’on peut trouver sur le marché actuellement », a mentionné Alexandre Caron, copropriétaire du Ras l’bock.

La Vaillante sera disponible à la Pommeraie des Couillard à compter du 22 septembre, et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Les amateurs pourront également la déguster à la microbrasserie Ras l’bock à Saint-Jean-Port-Joli.