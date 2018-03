Nouvelle administration pour la Maison Marie-Fitzbach

Crédit photo : Courtoisie

Par l’entremise du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds d’aide aux entreprises (FAE), le CLD L’Islet annonce un prêt de 75 000 $ à l’entreprise Les Quartiers A pour l’acquisition de la Maison Marie-Fitzbach. Engagés dans un processus de relève depuis quelques mois déjà, les nouveaux propriétaires, Sonia Morin et Stéphane Poitras, opèrent les lieux depuis le début de février 2018.

Avec 20 ans d’expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, ces deux entrepreneurs de la région possèdent les qualités nécessaires pour prendre la relève de l’entreprise et en assurer sa pérennité. Située à L’Islet, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, la Maison Marie-Fitzbach est une résidence privée pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle possède 38 unités locatives adaptées aux besoins des personnes âgées. Douze employés y travaillent à temps plein et la nouvelle administration confirme que la totalité des emplois sera maintenue. Fondé en 1999 par Céline Godbout et Rosaire Chouinard, aujourd’hui désireux de prendre leur retraite, ce lieu jouit d’une bonne notoriété. La vision à moyen terme pour les nouveaux propriétaires, le couple Morin — Poitras : procéder à l’agrandissement de la bâtisse au cours des prochaines années, pour éventuellement offrir un hébergement de qualité à plus d’une centaine d’aînés de la région. D’autres projets d’hébergement pourraient également voir le jour sous l’appellation des Quartiers A.