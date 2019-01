Un nouvel outil d’accompagnement pour les projets bioalimentaires

Crédit photo : Courtoisie

Afin de faciliter le développement de projets en bioalimentaire, la Table de l’Agriculture et du Bioalimentaire du Kamouraska dévoile un outil présentant les grandes étapes d’accompagnement ainsi que les organisations détenant de l’expertise.

C’est au terme d’une rencontre tenue en septembre dernier à l’ITA Campus La Pocatière et après avoir échangé sur les différentes étapes d’accompagnement d’un projet bioalimentaire que les intervenants du milieu concluent l’intérêt d’avoir un outil pour mieux se référencer entre eux et auprès de leur clientèle entrepreneuriale.

Sur l’outil d’accompagnement, pour chacune des étapes d’un projet, on retrouve les organisations œuvrant dans ce secteur ainsi qu’un lien menant directement à la page appropriée de leur site Internet. On y retrouve également une description sommaire de chacune des étapes d’un projet ainsi que le numéro de téléphone des organisations pouvant accompagner les entrepreneurs dans leur cheminement.

L’outil de référencement peut être consulté sur le portail d’attractivité lekamouraska.com, sous la rubrique « Entreprendre, un projet en agriculture » au https://lekamouraska.com/offres/un-projet-en-agriculture-ca-se-passe-ici/. Les organisations présentées dans l’outil sont également invitées à l’intégrer sur leur site Internet, de même que chaque municipalité, et à le partager à leur clientèle.

Selon M. Rosaire Ouellet, maire délégué à l’agriculture et au bioalimentaire du Kamouraska, cet outil est grandement apprécié tant chez les intervenants basés ici qu’à l’extérieur du Kamouraska. « On reçoit des commentaires positifs provenant d’organisations à l’extérieur du territoire, mais qui travaillent régulièrement avec les producteurs ou transformateurs du Kamouraska. Non seulement il facilitera le référencement entre les intervenants et auprès de la clientèle, mais sera un atout dans l’accompagnement des promoteurs bioalimentaires. »