Des nouveaux résidents propriétaires à Saint-Pamphile

Crédit photo : Courtoisie

Ville Saint-Pamphile accueillait récemment ses nouveaux résidents propriétaires pour l’année 2017. Monsieur Mario Leblanc, maire, ainsi que quelques conseillers municipaux et membres du Comité famille et aînés étaient présents à la Salle municipale pour un 5 à 7 amical.

Depuis 2009, le Comité famille et aînés organise une rencontre dans le but d’informer ses citoyens des services offerts par la municipalité. Le but de ce comité est de mettre en place des actions pouvant aider et supporter les familles et les citoyens.

Ce 5 à 7 a permis aux nouveaux résidents propriétaires de se familiariser avec la vie communautaire et ainsi découvrir les services de leur nouvelle ville. Monsieur Mario Leblanc, maire, s’est fait un plaisir de leur souhaiter la bienvenue en leur remettant la carte familiale pour l’accès à la piscine municipale pour l’été 2018 ainsi qu’un rabais de 100$ aux familles qui feront l’inscription de leurs enfants à terrain de jeux pour l’été 2018.

La pochette du citoyen ainsi que le sac d’accueil ont été remis par Madame Marlène Bourgault, conseillère municipale responsable du dossier loisir culturel-social et santé bien-être. Huit familles ou couples ont ainsi reçu ce présent.