Des nouveautés qui ont du punch à la Roche à Veillon

Crédit photo : Courtoisie

Toute l’équipe de la Roche à Veillon est prête à recevoir la population et les visiteurs en ce début de saison touristique. Fidèle à sa mission, l’équipe s’activera à faire vivre une expérience hors du commun à tous les visiteurs.

Dès la fin de la saison 2017, toute l’équipe de La Roche à Veillon s’affairait déjà à préparer de belles nouveautés pour la saison 2018. L’arrivée de Stéphane Caron au poste de chef cuisinier en 2017 donnait le ton aux changements qui allaient se produire l’été suivant. Un arrêt de quelques semaines a donné juste assez de temps pour se refaire une beauté, rafraîchir le décor, et en profiter pour proposer à notre clientèle de nouveaux plats qui viennent s’ajouter aux plats traditionnels connus de la clientèle.

Côté menu, de belles découvertes sont proposées, mariant traditions, produits locaux et régionaux et le savoir-faire des entreprises locales. Sinon, parmi les autres nouveautés, mentionnons la construction d’une nouvelle terrasse pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes et d’un bar adjacent qui fera partie intégrante de la salle des Anciens Canadiens.

Refonte de l’image

La refonte du logo de La Roche à Veillon fut un incontournable dans la démarche de repositionnement. L’organisme véhiculait un logo pour le restaurant (décliné en trois inscriptions distinctes : La Roche à Veillon, La Boustifaille, La Réserve) et un logo complètement différent pour le théâtre, ce qui pouvait apporter une certaine confusion. Un seul logo est maintenant privilégié, reflétant le côté actuel, vivant, sympathique et accessible de La Roche à Veillon.

Pièce de théâtre

Pour sa deuxième saison à la production et à la direction artistique de La Roche à Veillon, Nancy Bernier, nous entraîne au « gym » avec la pièce Gym Tonic de Bruno Marquis écrite en collaboration avec Marylise Tremblay. Le metteur en scène, Bertrand Alain, nous promet une soirée délirante et, pour s’en assurer, il s’est entouré des comédiens Nancy Bernier, Christian Michaud, Réjean Vallée et Sarah Villeneuve-Desjardins. À ne pas manquer du 26 juin au 1er septembre.