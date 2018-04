Des nouveautés au Festival du Bûcheux

Crédit photo : Courtoisie

L’organisation du 38e Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile présentait récemment la programmation du prochain événement. Sans mettre de côté les traditionnelles compétitions forestières, deux nouvelles font leur apparition dans la programmation de la 38e édition.

La compétition d’ébranchage sera présentée le dimanche midi. Le but de la compétition veut que les compétiteurs rallient rapidité et habilité en coupant les branches d’un arbre. Tous peuvent participer, professionnels et amateurs. De plus, la « Compétition de la relève » verra le jour. Une compétition en partenariat avec la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet qui s’adresse aux jeunes de 3 à 12 ans. Un parcours forestier a été créé et initiera les jeunes à la compétition forestière. Finalement, un volet adolescent a été ajouté à la compétition de bouillage.

Outre les compétitions forestières, le comité organisateur propose une gamme d’activités et de spectacles pour plaire à tous les goûts. La tête d’affiche sera Les Cowboys Fringants qui présenteront leur album Octobre. À ce spectacle s’ajoutent la populaire troupe FAMOUS, Chris Chelios Band en hommage à Bob Bissonnette, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu, l’attachante Josée Boudreault, l’hommage à Green Day American Minority, le groupe local 33 Tours, Linda Sansoucy ainsi que Sébastien Dionne Folklore.

De plus, Maria Cannelloni, Clopin Lanouille et Monsieur Nono feront le bonheur des enfants, en plus du Village de Pistoc et du maquillage sur le visage.

Pour les amateurs de tires de chevaux, prenez note que l’activité est de retour, mais sera exceptionnellement présentée le samedi. Encore cette année, revient la visite en usine, cette année chez les Industries Maibec à la nouvelle usine de rabotage, les démonstrations d’élagage en hauteur, la 38e parade du festival, le spectacle de feux d’artifice professionnels et les compétitions sportives telles que le tournoi de volley‐ball de plage, le tournoi de balle « Harold Bélanger » ainsi que le tournoi de tennis.

Ben Milot sera de retour avec un nouveau spectacle de motocross freestyle du Milot Land Tour. De plus, le Circuit Hommes Forts revient encore cette année présenter différentes épreuves que celles présentées l’an passé pour vous en mettre encore plein la vue.

En nouveauté cette année, le célèbre sculpteur français Jacques Pissenem offrira d’impressionnants spectacles de sculpture à la tronçonneuse ainsi que plusieurs ateliers de mini sculptures. Le nombre d’exposants se multiplie et quelques diversités feront leur entrée. Des habitués arriveront avec encore plus de matériel pour faire la démonstration de machineries. Comme chaque année, une variété d’artisans prendra place durant la fin de semaine pour proposer d’impressionnants produits faits à la main.

L’événement aura lieu du 22 au 26 août.