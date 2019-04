Des nouveautés au 39e édition du Festival du Bûcheux

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

La programmation de la 39e édition du Festival du Bûcheux est maintenant lancée. Les activités auront lieu du 21 au 25 août prochain.

Depuis le tout premier festival, les compétitions forestières sont au centre de la programmation : biathlon, triathlon, abattage de précision, lancer de la hache et autres sont à l’honneur depuis plusieurs années. Or, deux nouvelles compétitions ont fait leur apparition l’année dernière et seront peaufinées pour la 39e édition.

Ainsi, la compétition d’ébranchage, qui a pour but de couper les branches d’un arbre couché à l’horizontal, sera de retour et retravaillée pour être poussée encore un peu plus loin. Par ailleurs, la «Compétition de la relève» a fait fureur à sa première édition l’année dernière avec environ 50 apprentis bûcherons. C’est donc un incontournable de la reproduire à l’édition 2019 du festival, toujours en partenariat avec la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet.

Le comité organisateur frappe fort cette année avec, non pas une, mais bien deux têtes d’affiche : Robby Johnson, chanteur originaire de la Beauce qui a fait ses marques à Nashville, ainsi que l’emblématique groupe québécois Kaïn. S’ajoutent également à la programmation des groupes tels que le LBA Band, le Road Trip Country Band, qui se produira en alternance avec les Twins Brothers ainsi que le coverband local La grande débauche. L’humoriste Réal Béland, l’hypnotiseur Pierre-Olivier Cyr et le DJ Groove Dealer seront également de la partie.

Les enfants seront comblés avec la présence de Cléobule, Clopin Lanouille et Monsieur Nono, en plus du Village de Pistoc.

Comme « on ne change pas une recette gagnante », certaines activités sont maintenant des incontournables pour le Festival du Bûcheux. Parmi celles-ci, la tire de chevaux, la visite en usine, qui sera cette année chez Transports Régi, la 39e parade du festival, le spectacle de feux d’artifice professionnels, les démonstrations d’élagage en hauteur et les compétitions sportives telles que le tournoi de volley-ball de plage et le tournoi de balle «Harold Bélanger».

Fort de son succès des dernières années, le comité accueillera de nouveau Ben Milot avec un nouveau spectacle de motocross du Milot Land Tour alliant le trial et le freestyle. De plus, la démonstration d’hommes forts présentée les deux dernières éditions se transformera cette année en réelle compétition du Circuit Hommes Forts où dix athlètes seront mis à l’épreuve. Jacques Pissenem, célèbre sculpteur français, nous fera de nouveau honneur de sa visite et vous offrira d’impressionnants spectacles de sculptures à la tronçonneuse.

En nouveauté, cette année, deux forgerons seront sur place pour faire la démonstration de leur art sous forme d’activité participative. Également, deux conférences sauront intéresser les hommes et femmes des bois, soit une présentation de Chassomaniak ainsi qu’une conférence ayant pour titre «Réinventer la forêt». Finalement, pour les plus aventuriers, le Défi-Évasion sera présent samedi et dimanche.

Pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur le site internet : www.festivaldubucheux.ca.