Nouveauté à l’Ébranché

Crédit photo : Courtoisie

Le poste d’accueil du site de l’Ébranché a été rénové afin d’offrir un lieu pour relaxer et se réchauffer après une randonnée.

Avant, il s’agissait seulement d’un endroit d’accueil pour effectuer les paiements et pour donner des infos aux clients. Dorénavant, il sert de lieu de rencontre autant pour les clients en hébergement que ceux qui sont de passage pour la randonnée. On retrouve sur place : breuvage, jeux de société, feu de camp, guimauve, etc., et la possibilité d’y manger son lunch.