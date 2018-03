Un nouveau souffle pour les produits homéopathiques d’une entreprise de Sainte-Louise

Crédit photo : Courtoisie

L’entreprise Labo Solidago de Sainte-Louise, dans L’Islet, se réjouit de l’ouverture de Santé Canada aux produits homéopathiques pour animaux. Sa ligne de produits en voie d’enregistrement sera présentée lors d’un important sommet en Ontario.22

L’entreprise développe et produit des remèdes homéopathiques pour les animaux depuis 1989, mais ce domaine manquait d’encadrement.

« C’est maintenant réglementé », confirme Martine Jourde, homéopathe professionnelle qui s’occupe de la recherche et du développement des formules pour Labo Solidago.

Labo Solidago est un laboratoire de développement et de fabrication de produits de santé naturels pour animaux. Leur gamme de produits est formulée selon les exigences de qualité, d’efficacité et de sécurité. La méthode Solidago stimule et soutient les facteurs de développement selon les conditions variables de production et d’élevage.

« Si on travaille en amont, on peut éviter les antibiotiques. Par exemple, en réduisant les inflammations qui amènent souvent à l’infection. » – Martine Jourde

« On vend une approche et les produits directement aux producteurs. On axe beaucoup sur la prévention », dit Martine Jourde. « Si on travaille en amont, on peut éviter les antibiotiques. Par exemple, en réduisant les inflammations qui amènent souvent à l’infection. »

L’ouverture de Santé Canada donne un nouveau souffle à l’entreprise. C’est pourquoi elle ira lancer officiellement sa ligne de produits homéopathiques au Canadian Dairy Xpo de Stratford en Ontario au début du mois d’avril. Ces dernières années, l’entreprise qui emploie sept personnes a travaillé avec 600 fermes du Canada et de la France.

Selon Clément Doyer, fondateur du laboratoire, la méthode Solidago multiplie les bénéfices pour les animaux, les producteurs laitiers, les consommateurs et l’environnement, tout en respectant les nouvelles normes.