Nouveau service privé de prélèvements sanguins et de soins infirmiers au Kamouraska

Julie Tremblay vient de fonder la Clinique de soins infirmiers du Kamouraska. Cette infirmière clinicienne de Saint-Pascal cumule 15 années d’expérience en milieu hospitalier (urgence) et en enseignement. Son local est situé au 662-b rue Taché à Saint-Pascal mais elle se déplace à domicile, dans les résidences pour personnes âgées et même en entreprise. Elle offre un service privé de prélèvements, sanguins, urinaires, selles et gorges, acheminés par la suite dans les hôpitaux de la région. Elle prodigue des soins infirmiers variés tels qu’injection de médicaments, administration de vaccins et d’antibiotiques intraveineux, retrait de points de suture ou agrafes, changement de pansement simple, prise de tension artérielle ou de glycémie capillaire, de même que différents suivis : post hospitalisation, post chirurgie ou en soins palliatifs. D’autres services sont également disponibles sur demande. Les heures d’ouverture ou les délais des services publics ne convenant pas à tous, ces services, qui existent déjà ailleurs au Québec, viennent combler un besoin grandissant dans la région et sont adaptés pour les personnes âgées, les enfants (8 ans et plus) et les travailleurs, et ce, dès 6 heures le matin. À noter que ces soins sont remboursés par la plupart des assurances ou que des reçus d’impôts peuvent être fournis.

L’ouverture officielle de la Clinique de soins infirmiers du Kamouraska est prévue pour le 3 juillet prochain. Le numéro de téléphone est le 418 492-1111.