Un nouveau resto-bar à la marina de Saint-Jean-Port-Joli

Un tout nouveau service de restauration aura pignon sur rue à la marina de Saint-Jean-Port-Joli, où se trouvait jadis le Bar La Trinquette. Appelé La Marina resto-bar, l’établissement sera opéré sous forme de concession par la chef Brigitte-Andrée Bouchard et son associée, Julie Lévesque.

Il s’agit d’un tout nouveau défi pour Julie Lévesque qui cumule près de 25 ans d’expérience en restauration, à titre de propriétaire du Café Azimut. En ce qui concerne son associée, Brigitte-Andrée Bouchard, cette dernière évolue également dans ce domaine depuis plusieurs années, notamment chez Mamie Pataterie Gourmande à Saint-Roch-des-Aulnaies, au cours des derniers étés. « C’est un beau projet stimulant. Par l’engouement que la nouvelle a suscité sur les médias sociaux, on sent que les gens sont impatients qu’on ouvre », d’indiquer Julie Lévesque.

L’ouverture est d’ailleurs prévue pour le week-end du 1er juin. Jusqu’en octobre, l’établissement sera ouvert tous les jours de 11 h à 23 h et proposera un menu de type bistro, mais rapide à servir. Un menu du jour viendra se greffer à l’offre récurrente. De plus, Julie et Brigitte-Andrée évaluent la possibilité de proposer quelques soirées musicales durant l’été. « Si on calcule la terrasse, on sera en mesure d’offrir une soixantaine de places assises à notre clientèle », d’ajouter Julie Lévesque.

Précisons que ce nouveau service de restauration sous forme de concession est un plus qui s’ajoute au projet de bonification et d’améliorations des infrastructures du Parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli. Ce dernier, annoncé en avril dernier, impliquait l’octroi d’une subvention de 154 000 $ du gouvernement du Québec au Parc nautique et le versement d’une somme de 300 000 $ sur 10 ans de la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli dans le but d’améliorer les infrastructures dans le bâtiment d’accueil et l’ajout de nouvelles places pour bateaux au sein de la marina. Précisons que l’aménagement de l’espace restauration est toutefois assumé par les locateurs.