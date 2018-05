Un nouveau restaurant axé sur les déjeuners à Kamouraska

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Un tout nouveau restaurant a ouvert ses portes le 11 mai dernier à Kamouraska, dans l’ancien comptoir glacé. Mélissa Thibodeau, qui compte plusieurs années d’expérience dans le domaine de la restauration, propose « Les Matines », un resto axé sur les déjeuners traditionnels et contemporains.

Originaire de Victoriaville, cette dernière a adopté la région il y a bientôt quatre ans. Son entreprise crée cinq emplois, peut-être six. « Les Matines » ouvre ses portes les vendredi, samedi et dimanche de 7 h à 14 h jusqu’au 24 juin, puis tous les jours en été. « On y retrouve les déjeuners traditionnels, mais aussi d’autres déjeuners contemporains qui mettent de l’avant des produits régionaux », indique Mélissa Thibodeau. Comme l’établissement est ouvert jusqu’en après-midi, il est possible de choisir les fruits ou la salade pour accompagner le repas, selon l’heure ou nos humeurs. Pour 6 $ de plus, on peut aussi ajouter l’entrée et le dessert.