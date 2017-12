Un nouveau refuge au Club sportif Appalaches de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Le Club sportif Appalaches (CSA) souligne ses 40 ans avec plusieurs projets, dont la réalisation d’un nouveau refuge à Saint-Aubert dans le secteur du lac Trois-Saumons. Cette réalisé a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, dont le soutien financier du Fonds de développement des territoires (FDT) pour les projets structurants de la MRC de L’Islet.

Ont également apporté des contributions importantes : la municipalité de Saint-Aubert (électricité), le Club des résidents du lac Trois-Saumons (démarches et main-d’œuvre), le Camp Odyssée Trois-Saumons (prêt de terrain) ainsi que l’entrepreneur en électricité Jalbertech (produits et services). Enfin, plusieurs bénévoles ont répondu à l’appel lorsqu’est venu le temps des travaux, pour un total de plus de 150 heures. Un plus pour tous les usagers

Ce 6e refuge, une construction prêt-à-assembler du Groupe Lebel de Rivière-du-Loup, créera une nouvelle dynamique pour les usagers. En effet, les résidents du lac Trois-Saumons auront désormais à leur disposition un lieu fermé chauffé où se reposer ou farter leurs skis.

Par ailleurs, les usagers du secteur L’Islet, partant du chalet principal, pourront plus aisément envisager un long circuit d’une journée de 25 à 37 km (pistes 9 ou 13) avec ce refuge à mi-chemin pour prendre un bon dîner. Notons que le refuge est isolé et doté à la fois d’un poêle à bois et d’un chauffage électrique de base. Une prise électrique permettra de recharger les téléphones cellulaires; contribuant ainsi à la sécurité des skieurs.

Le Club prépare actuellement la prochaine saison. L’organisme innove cette année en proposant l’inscription en ligne via le système Eventbrite (www. appalaches2018.eventbrite.ca). Cette nouvelle façon de faire vise à offrir le paiement électronique et à diminuer la charge de travail des bénévoles.