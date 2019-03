Un nouveau président pour la Chambre de commerce

Crédit photo : Courtoisie

Vincent Bérubé prendra la place de Robin Brisebois comme président de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet. Ce dernier était en poste depuis un an.

Vincent Bérubé siège comme administrateur à la chambre de commerce depuis trois ans. Il a déjà été président d’une association de gens d’affaires à Québec lorsqu’il habitait dans cette région. Bien impliqué, entre autres à Développement économique La Pocatière, il prône la continuité et souhaite aussi faire avancer la Chambre.

« Je souhaite revoir les services offerts aux membres, améliorer les avantages lorsqu’on est membre et améliorer la cohésion entre les commerçants », a dit Vincent Bérubé.

Au niveau financier, la vérificatrice, Mme Carolyne Thériault de la firme Mallette inc., a déposé les états financiers et a annoncé que l’organisme avait presque atteint son objectif d’effacer le déficit accumulé de l’an dernier. Fondée en 1959, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet est un regroupement de gens d’affaires qui représente plus de 340 membres provenant de tous les secteurs économiques du territoire de Kamouraska et de L’Islet.