Un nouveau partenariat pour la 41e édition du Festival du Père Zim

Le Festival du Père Zim et Les Arts de la scène de Montmagny s’associent pour une première fois afin d’offrir aux festivaliers une toute nouvelle soirée remplie de rires. Solidement implanté dans le cœur des citoyens de Sainte-Louise et des environs depuis plus de 40 ans, le Festival du Père Zim offrira en grande nouveauté cette année une soirée d’humour le vendredi 10 août 20h à la Salle du 125e, qui mettra en vedette Guy Bernier et Dave Bernier.

Aucunement destiné au milieu artistique, Guy Bernier travaille à la DPJ avant d’auditionner à l’École nationale de l’humour. Sa carrière dans le merveilleux monde des comiques est alors lancée en 2001. Depuis, il participe à de nombreux galas, et lance un projet unique qui l’a amené un peu partout en province : un autobus transformé en salle de spectacles mobile. Il s’en est depuis peu départi. C’est donc sur les planches de la scène du Festival du Père Zim que les festivaliers pourront découvrir son énergie, sa spontanéité et son rire contagieux.

Dave Bernier

Après avoir participé à plusieurs soirées d’humour dans la région et dans la métropole, le jeune humoriste originaire de Montmagny continue de se produire et de peaufiner ses numéros. Depuis son passage à l’une des Soirées Rire en salle au Cabaret Cogeco l’an dernier où il a démontré tout son naturel de raconteur, Dave Bernier prépare son premier spectacle solo.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec le Festival du Père Zim, car nous sommes toujours fiers de contribuer aux succès des événements culturels de la région et d’offrir notre expertise afin de présenter des spectacles de qualité. Nous espérons que cette première collaboration soit le début d’une longue association. », souligne Christian Noël, directeur général des Arts de la scène de Montmagny.

La tenue d’une soirée d’humour au Festival du Père Zim permettra de rejoindre une autre clientèle et d’offrir une nouvelle facette à la programmation. Arielle Gagnon, présidente du comité organisateur, ajoute : « Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec Les Arts de la Scène de Montmagny à l’organisation d’une soirée humoristique. Grâce à leur expertise, nous pouvons offrir à nos festivaliers une soirée d’humour qui saura en divertir plusieurs. Dans l’avenir, nous souhaitons pouvoir accueillir à nouveau des humoristes, signe que cette première collaboration n’est peut-être pas la dernière. » Ne ratez pas cette première soirée qui sera assurément ponctuée de rires et d’anecdotes le vendredi 10 août 20h à la Salle du 125e de Sainte-Louise. Les billets seront en vente au coût de 10$ à compter du samedi 23 juin prochain auprès des membres du comité organisateur, au Marché aux Caissons de Sainte-Louise ainsi que directement à la porte le jour de l’événement.