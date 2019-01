Un nouveau logo et un nouveau site web pour la Chambre de commerce

Crédit photo : Nathalie Paradis – Photographie

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet a profité de son activité annuelle « Vins et fromages », tenue au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 27 janvier dernier, pour procéder au dévoilement de son nouveau logo et de son nouveau site internet.

Le nouveau logo, qui emprunte les couleurs du fleuve, fait appel aux différentes sphères d’activité représentées par la Chambre de commerce, sous forme de pièces de casse-tête. Fruit d’une réflexion amorcée il y a près d’un an, ce logo se veut simple et épuré, de reconnaître le président de la Chambre, Robin Brisebois. « Il sera beaucoup plus facile à utiliser dans nos différents outils de communications », a-t-il ajouté.

Quant au site internet, ce dernier doit être mis en ligne dans les prochains jours à cckl.org. Outre les informations de base relatives à la Chambre, il promet être plus interactif et convivial, notamment au chapitre des photos et du calendrier des activités à venir. « Ça sera possible de s’inscrire en ligne pour les activités ou même de payer directement son membership annuel, car le site sera transactionnel », d’indiquer Robin Brisebois.