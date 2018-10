Un nouveau logo pour le Carrefour des jeunes

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Carrefour des jeunes de La Pocatière soulignait son 35e anniversaire de fondation, le 4 octobre dernier, en procédant au dévoilement d’un tout nouveau logo.

Selon la coordonnatrice de la maison des jeunes, Andrée-Anne Jacob-Tardif, ce logo est le fruit d’une consultation auprès des jeunes qui ont partagé leur vision de ce que représentait le Carrefour à leurs yeux. À partir des idées retenues, une élève de la polyvalente a réalisé une esquisse de logo qui a ensuite été modélisée par Cathy Lemieux de Signé Cathy Design.

Jeunes, animateurs actuels et passés, bénévoles d’hier et aujourd’hui, représentants d’organismes et de la classe politique régionale étaient présents pour assister à ce dévoilement, sous forme d’un 5 à 7 festif.