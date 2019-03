Un nouveau fonds pour les entreprises de L’Islet

Crédit photo : Maxime Paradis

La MRC de L’Islet dispose maintenant d’un tout nouveau fonds d’investissement pour soutenir les entreprises de son territoire. Appelé Fonds local de solidarité (FLS), il comprend une enveloppe de près de 1 M$ à offrir den prêts sans garantie aux entrepreneurs l’isletois.

En place dans plus de 80 MRC ou municipalités de la province, les FLS se multiplient actuellement à la vitesse de l’éclair au Québec. L’an dernier seulement, dix nouveaux ont été créés, dont un dans la MRC de Kamouraska. L’Islet s’ajoute désormais à la liste. Alimenté majoritairement par la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ à la hauteur de 750 000 $, le FLS de L’Islet bénéficie également d’une somme de 100 000 $ en provenance du gouvernement du Québec, mais redistribuée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et d’un 50 000 $ investi par la MRC pour une enveloppe totale de 900 000 $.

Les entreprises qui voudront avoir recours au FLS devront déposer directement leur demande auprès du Département de développement économique de la MRC de L’Islet. Un comité nommé par celui-ci se chargera de faire l’étude des dossiers en fonction des priorités d’investissement qu’il s’est fixées. Il doit également établir les modalités de remboursement. Chaque entreprise qui se qualifiera au FLS pourra recevoir au maximum un prêt sans garantie de 100 000 $. « Et si jamais vous êtes débordés de demandes et que votre Fonds se retrouve à sec dans un court laps de temps, sachez que nous disposons d’autres sommes pour l’alimenter », d’indiquer Éric Desaulniers, directeur général de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ.

Plus de souplesse

Pour le directeur général de la MRC, Patrick Hamelin, l’implantation du FLS dans L’Islet permettra d’offrir une plus grande marge de manœuvre au Département de développement économique qui disposait de moyens de plus en plus limités avec son Fonds local d’investissement (FLI). « C’est pourquoi on en a fait la demande, car notre FLI était pratiquement à sec », ajoutait-il.

Si le nouveau Fonds reprend sensiblement les mêmes balises en terme d’investissement que le FLI, Éric Desaulniers ajoutait que de nouveaux champs d’interventions s’ajoutent tout de même au FLS. « Il sera désormais possible pour la MRC d’intervenir dans le redressement financier d’entreprise ou dans le fonds de roulement d’une entreprise en démarrage, par exemple. Bref, c’est un fonds qui vient vraiment accroître la capacité d’intervention des MRC sur leur territoire », concluait-il.