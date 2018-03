Un nouveau département de développement économique dans L’Islet

La MRC de L’Islet emboîte le pas aux autres MRC du Québec et annonce la création de son nouveau département de développement économique. Ce dernier doit bénéficier du budget de fonctionnement attribué jadis au CLD de L’Islet, ce qui vient signifier indirectement la fin de ses activités.

Cette décision aurait pu être prise il y a trois ans, au moment où le gouvernement libéral avait décidé de mettre fin aux CLD de la province pour confier la responsabilité du développement économique aux MRC. Au Kamouraska, par exemple, la MRC avait choisi de procéder de la sorte, alors que dans L’Islet, on avait plutôt opté pour laisser le CLD en place. « On n’était pas prêt. On n’avait pas de directeur général à la MRC à ce moment et on voulait voir comment se déroulait l’intégration des CLD dans les autres MRC », d’indiquer le préfet de L’Islet, M. René Laverdière.

Toutefois, les besoins de la MRC sont devenus tels qu’au fil de ces trois années, certains services qui étaient sous le chapeau du CLD ont été rapatriés à la MRC de L’Islet. C’est le cas de la responsable des communications et de l’agent de développement, notamment. Un nouveau poste d’agent de migration doit être ajouté bientôt.

Décision unanime

L’an dernier, les élus de la MRC ont décidé d’évaluer la question de nouveau et unanimement, ils ont opté pour rapatrier le développement économique au sein d’un nouveau département qui sera sous la responsabilité du directeur général de la MRC de L’Islet, M. Patrick Hamelin. « Avec ce qui s’en vient dans la MRC de L’Islet au cours des prochains mois et des prochaines années, on croit que ce sera bénéfique pour les entrepreneurs d’avoir tous les mêmes services sous un même toit », d’ajouter M. Laverdière.

Rappelons que la MRC doit dévoiler prochainement une stratégie jeunesse, une en matière d’immigration et une autre de marketing territorial afin de venir en aide, notamment, aux entreprises qui vivent actuellement des problèmes de main-d’œuvre sur le territoire.

Subvention rapatriée

Ce nouveau département de développement économique doit être financé à même la subvention qui était, jusqu’à maintenant, dévolue au CLD de L’Islet. Cette somme représente un peu plus de 400 000 $ annuellement, selon le préfet René Laverdière. Principale source de financement du CLD de L’Islet, la fin du versement de cette subvention signifie indirectement la fin des activités de l’organisation. Toutefois, nous n’avons pas été en mesure d’avoir la confirmation de la bouche du directeur général Pierre Roy, qui n’a pas retourné nos appels. « Il ne s’agit pas d’un désaveu à l’égard du CLD. Nous sommes reconnaissants par rapport au travail qu’ils ont fait en matière de développement économique ces dernières années. Nous sommes simplement rendus là », d’indiquer René Laverdière.

L’entente financière qui lie la MRC au CLD de L’Islet doit prendre fin le 31 décembre 2018. Selon le préfet, le désir de la MRC serait de mettre en place le nouveau département de développement économique avant cette date afin de ne pas maintenir les quatre employés actuels du CLD trop longtemps dans l’incertitude. « On veut leur offrir la chance de postuler sur les postes qui seront ouverts chez nous », de préciser M. Laverdière, confirmant du même coup que les employés restants ne seront donc pas « transférés » par défaut à la MRC.