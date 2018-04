Un nouveau défi sportif dans L’Islet-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Un nouveau défi à vélo voit le jour dans L’Islet-Sud et mobilise toute la région. Le Défi Vélo Pierre Daigle aura lieu le 8 septembre à Saint-Pamphile.

Pierre Daigle, originaire de Saint-Pamphile, a subi un grave accident de vélo en septembre 2012. Il s’est retrouvé dans le néant pendant plus de deux ans, avant de complètement changer sa vie. Lorsqu’il a été fauché par un véhicule, il a failli mourir et a toujours des séquelles aujourd’hui. Il s’implique de nouveau en donnant entre autres des conférences.

L’idée du défi à son nom vient du maire de Saint-Pamphile. Pierre Daigle a été extrêmement touché. « C’est une grande reconnaissance à mon égard », a-t-il confié.

« J’espère qu’il y aura une centaine de cyclistes et aussi que ça va se reproduire toutes les années » – Pierre Daigle.

Le défi du 8 septembre implique trois différents circuits proposés, le Défi des Montagnes (65 km sur asphalte), Défi des Rangs (37 km sur gravier et asphalte) et le Défi de la Frontière (8,5 km sur asphalte offert aux enfants). Des activités seront proposées sur le site de l’événement qui sera sur le terrain de l’Aréna de Saint-Pamphile. La journée se terminera par une conférence de Pierre Daigle et sa conjointe Élaine Anctil.

Quatre municipalités du sud de L’Islet se sont mises ensemble pour assurer la sécurité, soit Saint-Adalbert, Saint-Marcel, Sainte-Félicité et Saint-Pamphile. 90 % des profits amassés iront à la Fondation des Services de santé de la MRC de L’Islet pour la réalisation de projets dans L’Islet-Sud. Le 10 % restant ira à l’Association des traumatisés craniocérébraux des Deux-Rives (Québec et Chaudière-Appalaches).