Un nouveau commanditaire majeur pour L’Impérial

IGA Saint-Pascal est désormais le commanditaire majeur de L’Impérial de Saint-Pascal. Ce nouveau partenariat entre l’équipe et le supermarché doit s’échelonner sur les trois prochaines saisons.

Pour le directeur général de L’Impérial, Éric Lemelin, ce nouveau partenariat permettra de consolider les activités de son équipe pour les prochaines années. « Il y aura aussi plusieurs promotions qui seront développées, au bénéfice des partisans de L’Impérial et des clients d’IGA », a-t-il ajouté.

De son côté, le nouveau directeur du supermarché IGA, Jonathan Lajeunesse, parle d’une belle opportunité. « Sobeys a racheté le IGA de Saint-Pascal en juin dernier et notre désir était de continuer à s’impliquer dans la communauté. Cet engagement financier envers L’Impérial en est un bel exemple », mentionnait-il.

Nouvel entraîneur

L’annonce de ce nouveau partenariat de L’Impérial a également permis de présenter le nouvel entraîneur de la formation, Maxime Beaumont, qui n’a pas caché ses ambitions pour la prochaine saison. « On ne vise rien de moins que de terminer dans le Top 3 des équipes de notre division lors de la saison régulière et de participer aux séries éliminatoires », confiait-il.

En effet, deux divisions doivent voir le jour cette saison au sein de la Ligue de hockey Côte-Sud, de nous confirmer Éric Lemelin. La division Est, dans laquelle évoluera L’Impérial, regroupera également les équipes de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et Trois-Pistoles. Ces divisions doivent permettre un nombre accru de matchs locaux entre les formations qui entretiennent déjà des rivalités naturelles. Une bonne nouvelle pour L’Impérial, selon Éric Lemelin. « L’an dernier, on avait connu une baisse d’achalandage. Avec l’apparition des divisions et le fait qu’on va jouer davantage de matchs les samedis et les dimanches, plutôt que les vendredis, on s’attend à avoir davantage de spectateurs cette année », concluait-il.