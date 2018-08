Nouveau centre de jour pour aînés à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Afin d’assurer une plus grande accessibilité aux services pour la clientèle en perte d’autonomie de la MRC de L’Islet, le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, monsieur Norbert Morin, a confirmé, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, le financement du nouveau centre de jour qui accueillera les usagers dès cet automne au CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.

Les travaux ont débuté en mai dernier et se poursuivront jusqu’à la mi-octobre. Le coût du projet est de 920 000 $, et la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet y contribue à hauteur de 30 000 $.

Le nouveau centre de jour permettra d’améliorer et de rapprocher les services offerts aux personnes âgées en perte d’autonomie de la communauté. Depuis quelques années, les usagers sont contraints de se déplacer à Cap-Saint-Ignace, ce qui occasionne de longs déplacements matin et soir pour la clientèle. Le projet permettra également de rapprocher les usagers de l’équipe de soutien à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli.

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Mme Josée Chouinard, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, M. Michel Pelletier, président de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, M. Pierre Paré, chef des centres de jour de Montmagny-L’Islet.