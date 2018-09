Un nouveau camion plus polyvalent pour la Régie Kamouraska Ouest

Crédit photo : Maxime Paradis

La Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest vient de faire l’acquisition d’une nouvelle camionnette qui lui permettra d’améliorer sa force de frappe lors d’éventuels incendies. Plus sécuritaire et polyvalente, la camionnette remplacera un camion vieux de 31 ans qui ne répondait plus aux besoins des pompiers.

Représentant un investissement de plus de 55 000 $, payé à même le surplus accumulé de la Régie, ce nouveau camion était une nécessité depuis longtemps, selon le maire de Mont-Carmel, Pierre Saillant. « L’ancien camion était clairement devenu désuet. Il ne répondait plus à nos besoins depuis un moment et il n’était plus suffisamment sécuritaire pour nos pompiers. Lorsque notre service incendie a fusionné avec la Régie en janvier 2017, l’achat d’un nouveau camion faisait partie de l’entente », d’ajouter le maire de Mont-Carmel, Pierre Saillant.

Pouvant transporter jusqu’à cinq pompiers à la fois, cette nouvelle camionnette sera donc basée en permanence à Mont-Carmel, mais elle pourra servir, au besoin, dans les cinq municipalités desservies par la Régie Kamouraska Ouest. De plus, elle sera dotée de matériels en intervention incendie comme des pompes à eau et des boyaux. « On n’avait pas ça avec l’ancien camion. Comme il s’agira du premier véhicule à sortir lors d’un appel, ça sera possible pour l’équipe qui l’utilise de commencer l’intervention dès son arrivée sur les lieux d’un incendie », d’expliquer Christian Gagnon, directeur de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest.

Pour le président, Gilles Martin, l’achat de cette camionnette vient compléter la mise à niveau des équipements de la Régie, dont le camion le plus âgé date actuellement de 2004. « Des équipements à niveau, c’est un incitatif pour recruter de nouveaux pompiers, mais aussi un beau facteur de rétention. Les pompiers sauvent des vies. C’est important qu’on pense à leur bien-être, mais aussi qu’ils soient bien équipés pour intervenir », concluait-il.