Un nouveau café ouvre ses portes à Saint-Pascal

Un café intime où l’accueil chaleureux sera mis de l’avant vient d’ouvrir ses portes à Saint-Pascal, sur la rue Taché.

Le café-boutique «Chez Patience» est le fruit du travail de Patience, d’origine togolaise et de son conjoint René Roy, qui travaille pour la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup à l’École secondaire Chanoine-Beaudet.

«On en parlait depuis quelques années. On était à l’affût de ce qui se présentait», a dit René Roy. Ils souhaitaient mettre en place un café intime, pouvant accueillir une quinzaine de personnes à l’intérieur et une dizaine sur la terrasse. Ils ont acheté une maison ancestrale au 345 rue Taché à Saint-Pascal et ont fait quelques rénovations avant d’ouvrir le café ces derniers jours.

Au-delà des cafés, le duo propose un menu du jour à environ 12 $. Les spécialités de Patience comprennent entre autres sa crème caramel et ses poires farcies au saumon. S’ajoutent à cela des wraps, paninis, soupes et salades et encore plus selon l’inspiration.

Le café est ouvert de 7h30 à 15h30, mais avec la possibilité de réserver pour le 4 à 7, avec service de traiteurs. Les mercredis, 10 $ des profits iront à une bonne cause, pour aider les jeunes de la région.