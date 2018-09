Nouveau cadet-commandant chez les cadets de l’Air

Crédit photo : Courtoisie

C’est lors des Portes ouvertes des cadets de l’Air, le vendredi 14 septembre dernier à la Polyvalente de La Pocatière, que l’Adjudant 1re classe William Dubé, de Saint-Pacôme a passé le flambeau du Cadet-Commandant à son compatriote, l’adjudant 2e classe Thibaud Schaefler.

Depuis ses débuts dans les cadets de l’Air à l’âge de 12 ans, l’ex-Cadet-Commandant Dubé est l’un des rares cadets à cumuler ses sept ans de service. Il a toujours participé de façon active au sein de la troupe en faisant preuve d’une loyauté exceptionnelle envers l’organisation et ses camarades. Cumulant plusieurs récompenses à son actif, celui-ci a remporté en mai 2018 la plus haute distinction qu’un cadet puisse avoir, soit la médaille Strathcona remise pour son service extraordinaire en tant que cadet de l’Air, mais aussi pour ses habilités athlétiques supérieures et pour le maintien d’un dossier académique d’excellence. C’est donc un honneur pour l’Escadron 761 Région du Kamouraska de le compter maintenant parmi ses instructeurs civils pour l’année 2018-2019.

Le nouveau Cadet-Commandant Schaefler a lui aussi une feuille de route très impressionnante. Adjudant 2e classe, il a réalisé plusieurs camps d’été, notamment pour avoir son brevet de pilote de planeur et de pilote d’avion dès l’âge de 16 ans. Il a également reçu la médaille de Lord Strathcona ainsi que la médaille de service, en plus de récolter les prix du meilleur niveau 1-2 et 3, du meilleur en survie en forêt, du meilleur instructeur et 3 fois le prix de discipline militaire pour son attitude, sa tenue et son uniforme soigné.

Arrivé depuis peu d’un voyage de trois semaines au Royaume-Uni grâce à une bourse d’échange internationale de la Ligue des cadets de l’Air, en partenariat avec le ministère de la Défense nationale, le Cadet-Commandant Thibaud Schaefler occupera le poste jusqu’à ses 19 ans.