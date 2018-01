Norbert Morin pour une voirie locale repensée

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, s’est entretenu avec 43 représentants des trois MRC de Côte-du-Sud (Kamouraska, L’Islet et Montmagny) dans le cadre de la tournée de consultation : Pour une voirie locale repensée.

Le but de cette tournée est d’être à l’écoute et de consigner les besoins des municipalités afin de moderniser les programmes de voirie locale. De cette rencontre, le député prend bonne note des suggestions de ses invités, dont une plus grande souplesse dans les programmes, leur adaptation aux différentes réalités rurales ainsi qu’une planification à plus long terme.

« Je suis extrêmement satisfait du succès de cette rencontre ainsi que des solutions proposées par les maires, les directeurs généraux et les conseillers. Plusieurs sujets sont revenus sur la table et on peut noter une très grande cohérence entre les intervenants sur les points à modifier. Ces personnes travaillent corps et âme pour leur municipalité et c’est pourquoi ils doivent être au cœur de la révision de nos programmes de voirie locale », déclare M. Morin.

Ce dernier a été mandaté par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin et par la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, pour effectuer une tournée de consultation auprès des MRC dans le but de connaître la vision des élus locaux et des gestionnaires municipaux sur les différents programmes concernant la voirie locale. Le député de Côte-du-Sud souligne la mobilisation des élus du comté pour cet enjeu et à les remercier pour leur présence à cette consultation.