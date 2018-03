Norbert Morin quittera à la fin du présent mandat

Crédit photo : Maxime Paradis

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, ne sollicitera pas de prochain mandat lors de l’élection provinciale prévue à l’automne 2018. Il en a fait l’annonce vendredi à Saint-Jean-Port-Joli.

La rumeur circulait depuis un bon moment maintenant, mais Norbert Morin assure qu’il a réfléchi longtemps. « Je me considère encore en bonne santé, mais je vais avoir bientôt 73 ans et me représenter pour quatre ans m’amènerait à 77 ans. C’est trop. Si c’était un mandat d’un an ou deux, pas plus, je continuerais », d’indiquer le député, qui avoue avoir encore le feu pour la politique.

Accompagné de sa conjointe, Diane Gendron, qu’il a remerciée plus d’une fois de son soutien, Norbert Morin n’a eu que de bons mots à partager sur les membres de son équipe de travail, ses collègues du Parti libéral et les bénévoles de l’association de comté. Un merci spécial a été adressé à son attachée politique, Mme Mireille Thibault. « Sans toi, je ne serais pas où je suis aujourd’hui », a-t-il déclaré. De bons mots qu’il a également réitérés à M. Claude Langlais, son représentant au Kamouraska. « Si je connais mieux cette belle partie du comté, c’est parce que tu m’as aidé à l’apprivoiser », a-t-il mentionné.

À titre de bilan, Norbert Morin a rappelé quelques-unes de ses réalisations, dont la construction de l’édifice Claude-Béchard à Saint-Pascal et la construction prochaine de la Maison du Kamouraska à La Pocatière. Dans L’Islet, il a rappelé la réalisation du projet de La Vigie à Saint-Jean-Port-Joli, où se déroulait la conférence de presse, et les différentes phases d’investissements effectuées au Musée maritime de L’Islet.

Investiture

Alors que les rumeurs les plus folles circulent à savoir qui va lui succéder comme représentant libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud, à la prochaine élection, Norbert Morin a mentionné qu’il souhaitait une investiture et qu’il donnerait son appui au candidat qui la remportera. Il n’a pas caché connaître les intentions de Simon Laboissonnière, originaire de Saint-Pascal, qui a déjà travaillé pour lui par le passé.

En ce qui concerne l’usine Bombardier à La Pocatière, dont les employés ont été courtisés il y a quelques semaines par le chef de la CAQ, François Legault, Norbert Morin ne croit pas que la prochaine élection se jouera sur l’avenir de l’usine dans le comté.

Élu pour la première fois en 2003, Norbert Morin a été député de Montmagny-L’Islet jusqu’en 2007 et de 2008 à 2012. Depuis la refonte de la carte électorale, il assume désormais les fonctions de député de Côte-du-Sud, après être ressorti vainqueur de l’élection générale de 2012 et de 2014.