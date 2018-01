Norbert Morin dresse son bilan de 2017

Crédit photo : Maxime Paradis

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, débutait 2018 en présentant le bilan de la dernière année, le 19 janvier dernier. Marquée par des investissements de plus de 70 M$ d’un bout à l’autre du comté, l’année 2017 a été aussi celle de la pénurie d’anesthésistes à l’Hôpital de La Pocatière, épineux dossier dont Norbert Morin espère connaître une issue positive en 2018.

Norbert Morin était tout sourire lorsqu’il a présenté son bilan de la dernière année aux journalistes de la Côte-du-Sud, vendredi dernier. Depuis 2014, les investissements gouvernementaux dans Côte-du-Sud frôlent les 70 M$. L’année 2017 ne fait pas exception avec une somme tournant autour de 71 M$ et des poussières.

À titre d’exemple, M. Morin mentionnait le financement de 3,3 M$ pour l’acquisition d’un appareil d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) à l’Hôpital de Montmagny. La facture totale s’élève à 5 M$. Au Kamouraska, il rappelait la participation du gouvernement provincial, à hauteur de 775 000 $, dans le projet de Maison du Kamouraska à La Pocatière. Deux dossiers qui lui ont occasionné beaucoup de stress, a-t-il confié. « Je dirais que c’est les deux projets qui ont demandé le plus d’efforts », a-t-il indiqué.

« C’est sûr que la dernière année a été plus difficile à cause de cela auprès des gens du Kamouraska. La population n’a pas cessé de m’interpeller au sujet de l’hôpital » – Norbert Morin.

Hôpital de La Pocatière

L’incertitude entourant l’avenir de l’ITA Campus de La Pocatière étant réglée depuis la nomination de M. Sylvain Gingras à titre de directeur de campus, voilà que c’était au tour des ruptures de services régulières au bloc opératoire de l’Hôpital de La Pocatière, occasionnée par la pénurie d’anesthésistes, de donner du fil à retorde à Norbert Morin au Kamouraska. « C’est sûr que la dernière année a été plus difficile à cause de cela auprès des gens du Kamouraska. La population n’a pas cessé de m’interpeller au sujet de l’hôpital », de reconnaître le député.

Toutefois, il est confiant que la situation se réglera d’ici Pâques, comme l’a promis son collègue à la Santé, Gaétan Barrette, qui compte contraindre les anesthésistes à se rendre à La Pocatière avec le projet de loi 130. « Ce n’est pas normal que les professionnels de la santé ne veuillent pas venir travailler à La Pocatière. Nous ne sommes pourtant pas en région éloignée », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que le gouvernement avait tout fait pour « séduire » les anesthésistes en proposant des primes d’éloignement, une augmentation de la rémunération et des programmes de soutien aux régions pour le recrutement.

Priorités 2018

Outre l’accès aux soins au Kamouraska, Norbert Morin veut poursuivre l’accompagnement de plusieurs municipalités du territoire dans leur projet d’infrastructures d’eau potable et de traitement des eaux usées. Au Kamouraska, les municipalités de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Kamouraska auraient de bonnes chances de voir leur projet se réaliser en 2018, alors que Saint-Omer et Sainte-Félicité dans L’Islet sont plutôt à l’étape de l’élaboration pour la prochaine année.

Au chapitre du développement économique, le député entend mettre l’accent sur le recrutement de main-d’œuvre, dont la rareté cause plusieurs maux de tête aux entreprises de la Côte-du-Sud. Pour ce faire, il tient à faire de l’immigration une priorité et inciter les entreprises manufacturières à s’orienter vers l’innovation, la modernisation et la robotisation de leurs installations pour ne pas freiner leur développement et maintenir leur compétitivité sur les marchés.