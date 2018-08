Des nominations au développement économique de la MRC de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de L’Islet crée deux postes au sein de son département de développement économique. Mme Brigitte Coulombe et M. Jacques Blanchet font désormais partie de l’équipe, respectivement au poste d’agente de développement économique et au poste de conseiller aux entreprises.

Mme Coulombe détient un baccalauréat en économie ainsi qu’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Celle-ci pourra mettre à profit ses connaissances de même que ses 16 années d’expérience en développement économique dans les MRC de L’Islet, Montmagny et à la Société de développement économique de Lévis. Son mandat sera d’accompagner les entreprises en démarrage, de coordonner le programme Soutien au travail autonome, de coordonner le mentorat d’affaires, d’accompagner les entrepreneurs dans la recherche de leur financement et de faire la promotion de l’entrepreneuriat.

M. Blanchet cumule quant à lui 21 ans d’expérience dans le secteur bancaire en financement d’entreprises et détient une formation en finance. Il verra notamment à accompagner des projets d’affaires manufacturiers, à soutenir l’expansion et la consolidation d’entreprises, à l’analyse des demandes d’aide financière et à l’accompagnement des entrepreneurs dans la recherche de leur financement.

Mme Coulombe et monsieur Blanchet complètent l’équipe du département de développement économique de la MRC en se joignant à M. Sylvain Thiboutot, directeur, dont la nomination a été annoncée en juin dernier. L’équipe est heureuse d’accompagner les promoteurs dans leurs démarches de planification et dans la réalisation de leurs projets d’affaires.