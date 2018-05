Nomination d’un nouveau directeur chez Solutions Novika

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil d’administration de Solutions Novika annonce la nomination de M. Marc Martin au poste de directeur général. Le 18 juin prochain, M. Martin deviendra le troisième directeur général de l’organisation fondée en 1983. Il succède à ce poste à MM. Jean Lachance et Fernand Landry.

Doté d’une solide expérience à titre de gestionnaire, Monsieur Martin détient plus de vingt-six années d’expérience dans le domaine de la gestion, des systèmes d’information et de l’enseignement. À l’emploi d’Agilia Solutions depuis 2014, il a travaillé au démarrage des opérations du bureau de Québec. Auparavant, à l’emploi des Conseillers en Informatique d’Affaires, il a agi pendant plus de quinze ans à titre de directeur, puis de vice-président régional pour les succursales d’Ottawa et de Québec.

Précisions que Monsieur Martin est détenteur d’un baccalauréat en Sciences appliquées (UQAM -1984), option Informatique de gestion.

Solutions Novika est un centre collégial de transfert de technologie reconnu par le gouvernement du Québec. Grâce à son équipe multidisciplinaire et à son infrastructure de recherche constamment actualisée, il complète efficacement les expertises de ses partenaires industriels, travaillant avec ceux-ci à l’amélioration de leur compétitivité par le développement de procédés de production et de produits technologiques.