Ce Noël, offrez un spectacle en cadeau

Crédit photo : Courtoisie

À l’approche des Fêtes, voici quelques suggestions de spectacles à glisser sous le sapin et s’inscrivant dans l’agenda du mois de janvier 2019.

Apprenez les pas de base du swing avec la Troupe Tempo Swing. Ensuite, place au spectacle avec Lily Tea & Tea for 20’s. Piste de danse ouverte pendant le spectacle pour mettre en pratique vos pas, Ça va swinguer le samedi 12 janvier 20 h au Cabaret Cogeco.

Jérémy Demay partage avec l’humour débridé, touchant et sincère qu’on lui connaît des aspects qui font que l’être humain se sent vivant : nos choix, nos émotions, le sexe et même la mort. Ne ratez pas la seconde supplémentaire de son spectacle Vivant présenté le samedi 19 janvier 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Nous pourrions essayer de bien des façons de décrire le spectacle de Sam Breton, mais à quoi bon? Fascinante personnalité avec une dégaine de gags qui vous déferlent au visage, ce raconteur a ce je-ne-sais-quoi qui vous transportera je ne sais où. Comme il dirait si bien : « Attache ta rate, j’m’occupe du reste. » Venez vivre et surtout rire avec son rodage du jeudi 24 janvier 20 h au Cabaret Cogeco.

Brigitte Boisjoli revisite les chansons d’un des plus grands paroliers de la francophonie. Elle met de l’avant classiques et titres à découvrir, avec des pièces choisies soigneusement dans le répertoire de Plamondon. Un spectacle à grand déploiement à vivre le samedi 26 janvier 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

L’écrivain David Goudreault prouve que la poésie et l’humour font bon ménage. Ses monologues drôles et profonds sont entrecoupés de slams et de poèmes. Il pige dans son répertoire et ceux de Gérald Godin, de Sol et de Zachary Richard, entre autres. Amoureux des mots, ce spectacle est pour vous le dimanche 27 janvier 15 h au Cabaret Cogeco.