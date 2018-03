Niveau or pour Mathilde Michaud

Crédit photo : Courtoisie

Mathilde Michaud du Club de Patinage artistique de Saint-Pascal a réussi le niveau or en style libre lors de la session de tests tenue à Saint-Pascal, le 17 mars dernier.

Le niveau or est le plus haut qu’une patineuse puisse atteindre. Mathilde est maintenant triple or puisqu’elle les avait obtenus en danses et en habiletés en 2015.