Crédit photo : Pascal Bachand

L’auteur de Saint-Roch-des-Aulnaies, Nicolas Paquin, propose une série de conférences en lien avec sa trilogie de livres Les volontaires. Déjà quelques présentations ont été faites au Québec et en France et d’autres dates sont à l’agenda dans les prochains mois.

Nicolas Paquin hésite à parler de conférences. Il préfère plutôt parler d’histoires à raconter qui lui ont été alimentées, en partie, par des gens qu’il a rencontrés au fil du temps, notamment lors de salons du livre. « Si Fred Pellerin raconte des histoires sur son village, moi mon terrain de jeu est la Deuxième Guerre mondiale. Je m’intéresse aux gens de chez nous qui ont combattu à cette à époque », explique-t-il.

« On est en manque d’héros inspirants actuellement. Il y a urgence qu’on s’approprie les histoires de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires et courageuses dans l’adversité. » – Nicolas Paquin

Ce « terrain de jeu » est celui qui lie ses trois romans, Sous le feu de l’ennemi, Combattre dans l’ombre et Théâtre de guerre, sortis sur trois ans et qui ont nécessité plus de quatre ans de recherches et d’écriture. L’un d’entre eux, Combattre dans l’ombre, a reçu le prix Œuvre de l’année 2017 du Conseil de la culture de Québec/Chaudière-Appalaches.

Fasciné par cette période de l’histoire, Nicolas Paquin a une admiration sans bornes pour la galerie de héros de cette époque. De plus, il trouve plus urgent que jamais de raconter leurs histoires aujourd’hui au grand public. « On est en manque d’héros inspirants actuellement. Il y a urgence qu’on s’approprie les histoires de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires et courageuses dans l’adversité », ajoute-t-il.

Quelques présentations

Lors de sa tournée littéraire réalisée en Bretagne et en Normandie, l’été dernier, Nicolas Paquin a pu « tester » sa conférence devant un public « adulte. » Il l’a également présentée dans quelques écoles secondaires du Québec. « Elle peut varier entre 45 min et 2 h, tout dépendant les questions des gens ou s’ils ont eux-mêmes des histoires à raconter sur des proches qui ont participé à cette guerre », mentionne-t-il.

Jusqu’à maintenant, quelques dates sont déjà arrêtées : Québec le 16 mars, Saint-Jean-sur-Richelieu les 9 et 10 avril, Maniwaki le 11 avril, la Tournée La Crue des Mots au Bas-Saint-Laurent durant la semaine du 16 avril et un retour en Normandie au début juin.

Pour plus de détails, rendez-vous au www.nicolaspaquin.com.