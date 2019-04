Neuf bourses offertes à des étudiants du Cégep

Crédit photo : Courtoisie

Le Cégep de La Pocatière est heureux d’avoir remis neuf bourses de 1700 $ offertes par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) pour l’année 2018-2019 à des étudiants inscrits dans les trois programmes ciblés par la CPMT, soit deux boursiers en Soins infirmiers, Andréane Breton et Alyson Pelletier, cinq boursiers en Technologie du génie physique, Danick Bisson, Mathieu Lévesque, Cédric Mc Arthur, Xavier Morneau et Michael Smith et deux boursiers en Techniques de l’informatique, Anthony Payet et Philippe Tanguay.

Les bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées par la CPMT visent à encourager les inscriptions dans les programmes techniques menant à des professions dont elle priorise les besoins en main-d’œuvre.