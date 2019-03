NAVAL sera la première création du Cirque de la Pointe-Sèche

Crédit photo : Courtoisie

L’engouement se fait sentir alors que le Cirque de la Pointe-Sèche qui prendra place à Saint-Germain-de-Kamouraska a donné les détails de sa première création ainsi que les dates des représentations pour l’été 2019.

Ce projet a progressé à vitesse grand V, ce qui permet de débuter les premières représentations dès le 4 juillet, jusqu’au 18 août.

« Ç’a été rapidement, en raison des installations permanentes qui étaient des conteneurs maritimes, parce que nous étions propriétaires du terrain aussi. Le projet parle à plusieurs personnes donc nous avons eu beaucoup de bénévolat. » – Elyme Gilbert

Elles auront lieu en soirée, pour que le soleil soit couché et profiter ainsi des jeux de lumière sur les falaises.

NARVAL, un spectacle aux effluves maritimes, sera la première création. Les artistes se livreront à des prouesses de haute voltige sur la paroi rocheuse de plus de 60 pieds.

« On est surpris de la réponse positive des artistes, à tous les niveaux. Beaucoup de gens se greffent au projet », a dit l’idéateur, Elyme Gilbert, citant en exemple son concepteur acrobatique, qui est technicien pour le Cirque du Soleil.

Le cirque crée aussi plusieurs emplois, six chargés de projet à temps partiel, une douzaine d’artistes et une douzaine d’employés à venir pour la tenue des spectacles, en plus de M. Gilbert et de Gabrielle Lemarier-Saulnier qui y travaille à temps plein.

