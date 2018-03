Nathalie Soucy porte-parole du Grand défi Spinning de La Traversée

Crédit photo : Maxime Paradis

Infirmière en podologie et participante au Grand défi 3 h de Spinning de La Traversée depuis trois ans, Mme Nathalie Soucy agira à titre de porte-parole de la 5e édition. Prévue le samedi 5 mai prochain, l’événement sera présenté en collaboration avec la radio CHOX-FM de La Pocatière, commanditaire majeur de l’édition 2018.

Siégeant anciennement sur le CA de La Traversée, Nathalie Soucy n’a pas hésité à devenir porte-parole du Grand défi 3 h de Spinning. Dans un témoignage touchant, elle a parlé de la stigmatisation que vivent les personnes souffrant de maladie mentale, ainsi que leurs proches. « Je suis mère d’un enfant qui vit avec un problème de santé mentale et je peux vous dire que la stigmatisation, c’est pire que d’accompagner la personne qui souffre de la problématique », a-t-elle déclaré.

C’est pourquoi elle croit fermement en la mission de La Traversée qui sensibilise la population à la santé mentale, en plus de venir en aide aux personnes adultes qui vivent, ou qui ont vécu une problématique. De plus, étant de nature très active (NDRL : Nathalie Soucy est également professeure de Yoga), elle croit également aux vertus de l’activité physique pour une meilleure santé mentale. « Les études sont nombreuses à le démontrer. Une activité comme le Grand Défi Spinning devient donc encore plus pertinente dans ce contexte », ajoute-t-elle.

Objectif

Pour cette 5e édition, La Traversée espère amasser la somme de 10 000 $. L’an dernier, c’est tout près de 12 000 $ que l’activité avait permis de récolter. Pour y parvenir, près d’une trentaine de vélos seront disponibles à la location entre 10 h et 13 h, au coût de 150 $ chacun. Entreprises, amis et familles sont invités à se regrouper pour partager les frais de location et le temps de spinning. L’animation de l’activité sera réalisée par Mme Stéphanie Rozon, kinésiologue et ostéopathe. Le Dj Zacharie Dionne assumera la portion musicale de l’événement.

La directrice générale de La Traversée, Mme Éliane D’Anjou, espère que les participants seront nombreux, car les activités de financement populaires comme le Grand défi 3 h de Spinning sont de plus en plus nécessaires pour boucler le budget de son organisme, qui aspire à maintenir une qualité de services à ses usagers et même la bonifier. « On aimerait offrir davantage d’heures d’ouverture, comme le soir, par exemple. On aimerait aussi avoir plus de présence à Saint-Pascal également. Mais notre subvention principale a été indexée de moins de 1 % l’an dernier. C’est impossible dans ces circonstances », indiquait-elle.

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire au Grand défi 3 h de Spinning de La Traversée, contactez Éliane D’Anjou au 418 856-5540 ou à direction.latraversee@videotron.ca.