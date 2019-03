Nathalie Joannette porte-parole du Défi OSEntreprendre

Crédit photo : Courtoisie

Les préparatifs vont bon train en vue de la tenue de la 21e édition du Défi OSEntreprendre, volet local des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, événement unique qui vise le développement de l’entrepreneuriat partout au Québec, tout en proposant un climat propice à la création d’une relève entrepreneuriale.

La traditionnelle remise des Premier se tiendra le 16 avril prochain au complexe municipal de Saint-Denis-De La Bouteillerie. Cette année, le volet local du Défi OSEntreprendre pourra compter non pas sur un, mais deux porte-paroles de premier plan. Il s’agit de Mmes Nathalie Joannette de Fou du cochon et Scie et de Carol-Ann Dionne de Bouffe Animaux RDL inc. Ces entrepreneures exceptionnelles, bien engagées dans leur communauté, se démarquent par leur passion qui, selon leurs dires, est au cœur de leur succès.

Démarrée en 2005, Fou du cochon et Scie est une entreprise d’avant-garde qui fabrique des cochonnailles séchées sous le mode biologique. Depuis sa création, cette entreprise tente de diminuer l’impact de la consommation de la viande sur la planète. Elle propose une gamme de saucissons qui sont plus sains pour la santé des consommateurs. Ses produits artisanaux réalisés à petite échelle sont mis sur le marché partout au Québec à partir d’un réseau d’épiceries de quartier, des boulangeries, des fromageries, etc.

Depuis qu’elle a remporté un prix en 2006, dans la catégorie bioalimentaire du Défi OSEntreprendre, Mme Joannette a continué de s’illustrer en remportant plusieurs reconnaissances, dont deux récemment sur le plan international. De fait, elle a décroché de prestigieuses médailles lors du concours Saucicréor, l’un des plus importants concours de charcuterie au monde. Deux créations de l’entreprise, le grelot des battures et le saucisson à la luzerne lui ont valu respectivement la médaille d’or et d’argent. Qui plus est, l’entrepreneure de la MRC de Kamouraska a été adoubée chevalière de l’Ordre des charcutiers français.