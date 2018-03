Nathalie Le Coz lance « Le Québec à 5 km/h »

Crédit photo : Groupe Fides

Pour son troisième livre, Nathalie Le Coz de Saint-Pacôme propose de suivre les traces des explorateurs qui ont façonné notre histoire, sur des sentiers et des rivières de la province, en randonnée ou en canot. Passionnée d’histoire et de plein air et détenant une formation en anthropologie, elle travaille sur ce récit depuis cinq ans.

« Une balade est encore plus intéressante quand on sait qu’elle a une histoire », résume l’auteure.

Elle fait découvrir aux lecteurs les splendeurs de la baie James, de la Côte-Nord, du Grand Portage du Témiscouata, des monts Otish, des Chic-Chocs, de la Métabetchouane, sans oublier celle des Laurentides et de l’Outaouais.

Au fil de ses loisirs, elle s’est rendue dans ces endroits où résonnent les pas de l’histoire passée. Elle a lu les récits des explorateurs comme Samuel de Champlain, Pierre-Esprit Radisson et Frère Marie-Victorin. « C’est fascinant de se rappeler que nous, on parcourt ces chemins et ces rivières pour nos loisirs, alors qu’eux c’était pour autre chose », dit Nathalie Le Coz.

Au-delà de l’histoire qu’elle nous apprend ou nous rappelle, elle permet aussi de découvrir comment accéder aux sentiers et aux parcours canotables actuels, qui passent sur les traces des explorateurs. Le livre est très imagé autant de photographies de paysages que de cartes conçues pour visualiser côte à côte les routes des anciens et les parcours d’aujourd’hui. « Le but du livre est d’abord qu’on aime la nature au Québec et qu’on se rappelle qu’on n’est pas les premiers. »

Le lancement du livre aura entre autres lieu au Café Azimut de La Pocatière le jeudi 29 mars à 17 h.